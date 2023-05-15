Хотите оценить перспективность проекта?
Скачайте пример бизнес-плана бетонного завода.

Хотите сделать индивидуальный расчет
окупаемости производства бетона на заводах ELKON?

Меню
РУС
О компании
Блог О нас Структура компании География поставок Служба логистики Фабрика ELKON (Турция) Пресса о нас Участие в выставках Карьера СОУТ
Новости
Технические новости Корпоративные новости Новости производителя
Бетонные заводы
Быстромонтируемые Quick Master Стационарные Elkomix Мобильные Mobile Master Грунтосмесительные установки Компактные MIX MASTER Заводы и оснащение ДСК Спецзаводы
Склад готовой продукции Расчёт окупаемости
Доп. оборудование
Вибропрессы Бетононасосы Грунтосмесительные установки Тепловые центры Бетоносмесители Рециклинг бетона Оборудование
Запчасти
Техподдержка
Услуги Обучение персонала Описание систем управления Загрузки
+7 (846) 321-00-11
многоканальный
Контакты
Коммерческо-договорной отдел Отдел сервисного обслуживания и поставки запасных частей Директор Служба логистики
Фото
Стационарные и быстромонтируемые
бетонные заводы Мобильные бетонные заводы Стационарные бетононасосы Тепловые центры
Видео
Производство и инновации Выставки Бетонные заводы Отзывы Сервис ELKON Презентации
8-800-100-1975
круглосуточная горячая линия
звонок по России бесплатно
Заказать звонок
Мы поставили
по России
0 0 0 0
бетонных заводов
0 0 0
в этом году
23
в этом
квартале
К сожалению, нам не удалось определить ваш город. Где вы?
Регион
Алтайский край
Амурская
Архангельская
Астраханская
Белгородская
Брянская
Владимирская
Волгоградская
Вологодская
Воронежская
Дальневосточный Федеральный Округ
Еврейская АО
Забайкальский край
Ивановская
Иркутская
Кабардино-Балкарская респ.
Калининградская
Калужская
Калужская
Калужская
Камчатский край
Карачаево-Черкесская респ.
Кемеровская
Кировская
Костромская
Краснодарский край
Красноярский край
Крым
Курганская
Курская
Ленинградская
Липецкая
Магаданская
Москва
Московская
Мурманская
Ненецкий АО
Нижегородская
Новгородская
Новосибирская
Омская
Оренбургская
Орловская
Пензенская
Пермский край
Приволжский Федеральный Округ
Приморский край
Псковская
Респ. Адыгея
Респ. Алтай
Респ. Башкортостан
Респ. Бурятия
Респ. Дагестан
Респ. Ингушетия
Респ. Калмыкия
Респ. Карелия
Респ. Коми
Респ. Крым
Респ. Марий Эл
Респ. Мордовия
Респ. Саха (Якутия)
Респ. Сев. Осетия
Респ. Татарстан
Респ. Тыва
Респ. Хакасия
Респ. Чувашия
Респ. Юж. Осетия
Ростовская
Рязанская
Самарская
Санкт-Петербург
Саратовская
Сахалинская
Свердловская
Севастополь
Северо Западный Федеральный Округ
Северо-Кавказский Федеральный Округ
Сибирский Федеральный Округ
Смоленская
Ставропольский край
Тамбовская
Тверская
Томская
Тульская
Тюменская
Удмуртская респ.
Ульяновская
Уральский Федеральный Округ
Хабаровский край
Ханты-Мансийский АО
Центральный Федеральный Округ
Челябинская
Чеченская респ.
Чукотский АО
Южный Федеральный Округ
Ямало-Ненецкий АО
Ярославская
[
Эксклюзивно. Первый проект бетонного завода на барже в России

Эксклюзивно

Первый проект бетонного завода на барже в России

Готовые к отгрузке бетонные заводы со склада производителя

Готовые заводы

различной производительности на складе ELKON в г. Самара 

В наличии
16 заводов
Сроки поставки:
От 2 до 5 дней

Грунтосмесительная установка непрерывного действия

Грунтосмесительная установка непрерывного действия

Для дорожного строительства

Производительность
240 м3 в час

Thermojet - oтопление бетонных заводов парогазом, горячим воздухом, паром

Тепловые центры Thermojet

Разработаны по канадской технологии

Мощность
от 0,5 до 1,5 гКалл
Время монтажа
2-3 дня
Отопление парогазовоздушной смесью, горячим воздухом, паром В наличии на складе в г. Самара

Экспозиция бетонных заводов ELKON

Единственная в России
экспозиция бетонных заводов

Местоположение
г. Самара
По трассе М-5
3 км от аэропорта

Запчасти на бетонные заводы ELKON

В наличии на складе в г. Самара

у эксклюзивного дистрибьютора фабрики ELKON

Отгрузка в день оплаты

Заводы готовые к отгрузке
В наличии 16 заводов
QUICK MASTER
быстромонтируемые бетонные заводы
ELKOMIX
стационарные бетонные заводы с рядным складом заполнителей
MOBILE MASTER
мобильные бетонные заводы
Заводы и оснащение ДСК
заводы с адресной подачей бетона на производство ЖБИ
Спецзаводы
заводы с двумя смесителями, башенные, грунтосмесительные заводы
THERMOJET
Теплоэнергетическое оборудование для промышленных предприятий
Вибропрессы
Бетононасосы
Грунтосмесительные установки
Тепловые центры
Бетоносмесители
Оборудование

Выставочный центр Elkon Expo в г. Самара

Не пропустите открытие уникального выставочного центра ELKON, посетив который вы сможете увидеть собственными глазами бетонные заводы, получить информацию «из первых рук» и убедиться лично в высоком качестве изготовления и сборки заводов ELKON.

Построить маршрут
Лизинг и другие схемы финансирования

Расчет окупаемости

Свяжитесь с нами по телефону 8-800-100-1975 отправьте запрос на samara@elkon.ru
или заполните форму ниже:

Согласен с условиями обработки персональных данных

Это абсолютно бесплатно!

Типовой расчетИндивидуальный расчет

1
2
3
4
5
Расчет компонентов на 1 м3 готового бетона
По умолчанию произведен условный расчет на основе практического опыта владельца бетонного завода ELKON, меняя цифры в формах и следуя по шагам можно сделать расчет собственного проекта
Цена за ед. изм. руб. Норма расхода на м3
Цемент руб./т м3
Щебень руб./т м3
Песок (ПГС) руб./т м3
Вода руб./м3 м3
Химдобавки 1 руб./л л
Химдобавки 2 руб./л л
Стоимость материалов
Цемент 1000 руб./м3
Щебень 840 руб./м3
Песок (ПГС) 286 руб./м3
Вода 9.50 руб./м3
Химдобавки 1 9.45 руб./л
Химдобавки 2 9.72 руб./л

Итого:
2154.87
 руб.
Вводные данные для расчета производства:
Заполните планируемую стоимость продажи 1 м3 бетона, фактическую производительность бетонного завода в час, прогнозируемые данные по количеству часов работы завода в сутки и соответственно заработную плату производственного персонала в смену, а также электрическую мощность оборудования и стоимость электроэнергии в своем регионе.
Цена продажи 1 м3 бетона руб.
Производительность м3
Кол-во часов в смене ч
Электрическая мощность оборудования кВт
Цена эл. эн руб./кВт
Заработная плата производственного персонала в смену* руб.
* Итоговая сумма расходов в смену на заработную плату операторов РБУ, электрика, механика, водителей-погрузчиков и водителей самосвалов.
Расчет производства
В данной форме автоматически производится расчет себестоимости и прибыль на 1 м3 бетона, а также себестоимость произведенного бетона в смену и прибыль за смену.
Производительность в смену 300 м3
Затраты на материалы в смену 646 461 руб.
Расходы электроэнергии в смену 510 кВт
Затраты на электроэнергию в смену 3060 руб.
Всего затрат в смену 0 руб.
Стоимость произведенного бетона в смену 0 руб.
Прибыль за смену 0 руб.
Себестоимость 1 м3 бетона 0 руб.
Прибыль на 1 м3 бетона 0 руб.
Введите ключевые параметры Вашего проекта
Инвестиции в бетонное производство
Введите планируемые расходы на организацию бетонного производства и приобретение оборудования и техники с учетом НДС 18%.
Наименование Стоимость
Стоимость БСУ с учетом монтажа и пусконаладки QUICK MASTER 60 руб.
Комплектующие для работы в зимнее время руб.
Проектирование площадки руб.
Изготовление фундамента и пандуса руб.
Здания и сооружения руб.
Подвод коммуникаций (вода, электричество) руб.
Емкости и насосы для системы водоподготовки руб.
Автомобильные весы руб.
Погрузчик руб.
Транспорт (при необходимости) руб.
Создание склада инертных материалов и химдобавок руб.
Количество производственных смен в месяц
Налоговые ставки
В данной форме Вы можете изменить налоговые ставки по своему проекту.
Налог на прибыль

 %
Отчисления с ФОТ %
Налог на добавленную стоимость %
Срок амортизации, мес. мес.
Ставка дисконтирования проекта %
Инвестиционные затраты всего 20 000 000 руб.
Собственные средства 10 000 000 руб.
Сумма кредита 28 мес.
Общие издержки по производству
Введите актуальные для Вашего производства ежемесячные расходы.
Наименование Ежемесячный
платеж		 Ежемесячный рост
общих издержек
Аренда площадки руб. %
Управленческие расходы
(маркетинг, офис и др.)		 руб. %
Электроэнергия руб. %
Интернет, связь руб. %
Дизтопливо/газ руб. %
Услуги лаборатории руб. %
ГСМ руб. %
ЗИП руб. %
Аренда транспорта
(при необходимости)		 руб. %
Другое руб. %
План по персоналу управления производством
Введите данные по ежемесячной заработной плате управленческого персонала производства.
Должность Заработная плата
в месяц		 Ежемесячный рост
заработной платы
Начальник производства руб. %
Технолог

 руб. %
Диспетчер руб. %
Бухгалтер руб. %
Специалист руб. %
ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ:
руб.
48 191 926 руб.
7 мес.
34 333 323 руб.
71 787 857 руб.

Себестоимость 1 м3 бетона:

2 195 руб.

Прибыль на 1 м3 бетона \ за смену:

605 руб.

Период окупаемости – мес\смен:

7 мес. / 196 смен

Баланс наличности на конец проекта:

69 582 863 руб.

Инвестиции в производство бетона:

20 000 000 руб.

Расчет содержит оценку эффективности инвестиций, а также расчет производства, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств на 2 года.

Заполните необходимые поля!
Некорректный расчет, просьба перепроверить ввод данных или обратиться к менеджеру своего региона
ООО «ЭЛКОН» 8 800 100 1975.
« Назад
Далее »
Выбор бетонного завода по Вашим параметрам
Оборудование в наличии
Подробнее
ООО «ЭЛКОН» - 20 лет!
Подробнее
15 мая 2023
Приглашаем Вас посетить стенд нашей компании на выставке СТТ EXPO 2023
Подробнее
11 мая 2023
Бетонные заводы ELKON в наличии
Подробнее
5 мая 2023
В Самарской области введён в эксплуатацию новый бетонный завод
Подробнее
25 апреля 2023
ELKON расширил свой модельный ряд
Подробнее
24 апреля 2023
И снова Москва, и снова новый проект!
Подробнее
19 апреля 2023
Все новости

Клиенты Elkon

Поставки в Россию

С 2005-2022 гг. компания «ЭЛКОН» является лидером в России по количеству поставленных импортных бетонных заводов.

По итогам 2022 года ООО «ЭЛКОН» является лидером по количеству ввезённых бетонных заводов среди иностранных поставщиков.

Бункер
Смеситель
Добавки
Силос
Сезон
г. Казань
4 мая 2023
Бетонный завод QUICK MASTER 135
Стационарный бетонный завод
x 4
20 м³
Бункер

4500/3000
Двухвальный смеситель
x 2
25 л
Добавки

Летний
-

г. Нижний Тагил
27 апреля 2023
ELKOMIX 90
Скиповая подача инертных
Стационарный бетонный завод
x 4
20 м³
Бункер

2250/1500
Планетарный смеситель
x 2
25 л
Добавки

Летний
-

г. Махачкала
26 апреля 2023
ELKOMIX 150
Стационарный бетонный завод
x 4
20 м³
Бункер

4500/3000
Двухвальный смеситель
x 2
25 л
Добавки
x 3
150 т
Силос
Летний
-

г. Дмитров
26 апреля 2023
Бетонный завод QUICK MASTER 60
Скиповая подача инертных
Стационарный бетонный завод
x 4
20 м³
Бункер

1500/1000
Двухвальный смеситель
x 2
25 л
Добавки
x 1
150 т
Силос
Всесезонный
-

г. Уфа
13 апреля 2023
Бетонный завод QUICK MASTER 120
Стационарный бетонный завод
x 4
20 м³
Бункер

3000/2000
Одновальный смеситель
x 2
25 л
Добавки
x 2
150 т
Силос
Летний
-

г. Сургут
5 апреля 2023
Бетонный завод QUICK MASTER 90
Стационарный бетонный завод
x 3
20 м³
Бункер

2250/1500
Двухвальный смеситель
x 2
25 л
Добавки

Летний
-

г. Липецк
3 апреля 2023
Бетонный завод QUICK MASTER 60
приобретение 2-го завода ELKON
Стационарный бетонный завод
x 4
15 м³
Бункер

1500/1000
Двухвальный смеситель
x 2
25 л
Добавки
x 2
150 т
Силос
Всесезонный
350 кВт
горячий воздух
250 кВт
водяной котёл (кВт)
Все поставки в Россию


ПОСТАВКИ Б/У ЗАВОДОВ

ООО "ЭЛКОН" ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ В РЕАЛИЗАЦИИ Б/У ЗАВОДОВ ELKON, ВКЛЮЧАЯ ТРАНСПОРТИРОВКУ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ НОВОГО ВЛАДЕЛЬЦА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГАРАНТИИ ОТ 3 ДО 6 МЕСЯЦЕВ

Бункер
Смеситель
Добавки
Силос
Сезон
г. Уфа
30 июня 2020
Бетонный завод MOBILE MASTER 60 PEGASUS
Мобильный бетонный завод
x 4
13,5 м³
Бункер

1500/1000
Тарельчатый смеситель
x 2
25 л
Добавки
x 2
75 т
Силос
Летний
-

г. Санкт-Петербург
12 декабря 2018
Бетонный завод QUICK MASTER 120
Стационарный бетонный завод
x 4
20 м³
Бункер

3000/2000
Двухвальный смеситель
x 2
25 л
Добавки
x 3
150 т
Силос
Всесезонный
-

г. Санкт-Петербург
16 ноября 2018
Бетонный завод QUICK MASTER 35
Стационарный бетонный завод
x 3
10 м³
Бункер

750/500
Тарельчатый смеситель
x 2
25 л
Добавки
x 1
50 т
Силос
Всесезонный
-

г. Пенза
30 сентября 2016
Бетонный завод QUICK MASTER 35
Стационарный бетонный завод
x 3
10 м³
Бункер

750/500
Тарельчатый смеситель
x 2
15 л
Добавки

Летний


Все поставки Б/У ЗАВОДОВ

Бетонные заводы в Москве

ЭЛКОН — ведущий европейский производитель строительных машин и механизмов. Производственная мощность фабрики Elkon составляет 500 заводов в год. Elkon производит стационарные и мобильные бетонные заводы, бетоносмесители и бетоносмесительные установки БСУ, растворо-бетонные узлы РБУ и другое бетонное и бетоносмесительное оборудование, осуществляет продажу бетонных заводов с доставкой по России и СНГ.

Компания «ЭЛКОН» осуществляет продажу бетонных заводов с 1975 года. Основу продукции составляют стационарные и мобильные бетонные заводы, бетоносмесители, растворные узлы и дополнительное оборудование к бетоносмесительным заводам.

Представлен большой выбор бетоносмесительных заводов различных размеров и мощности: от башенных бетонных заводов ELKON TOWER до бетонных мини заводов. Кроме того, мы предлагаем бетонное оборудование для выгрузки, промывки и сортировки инертных материалов в широком ассортименте, бетоносмесительные установки (БСУ), растворо-бетонные узлы (РБУ) и т. д. Стационарные и мобильные бетонные заводы предлагаются с доставкой по России и СНГ.

ELKON с 2005 года является лидером продаж бетонных заводов в России. Бетонные заводы и бетоносмесители поставляются «под ключ»: монтаж без привлечения специалистов покупателя, обучение персонала, гарантийное и сервисное обслуживание бетоносмесительных установок и заводов. Репутация ELKON позволяет нашим партнерам уверенно строить самые грандиозные планы.

Инновационное производство ELKON

Посмотреть все ролики
1
Вы оставляете заявку на сайте или звоните нам.
2
Менеджер свяжется с Вами для уточнения комплектации оборудования.
3
Составление схемы расположения БСУ на производственной площадке.
4
Заключение договора. Выставление счета. Оплата заказа.
5
Шеф-монтаж и запуск оборудования.
1
MOBILE MASTER 100 LION MOBILE MASTER 100 LION
Производительность в час 85–90 м³
Стоимость от 11 400 000 руб.

Стандартная комплектация бетонного завода

1

Двухвальный смеситель 3000/2000 л

Смеситель принудительного действия, идеальное расположение лопастей и скребков обеспечивает однородный замес бетона за короткое время перемешивания, объем смесителя позволяет производить 2 м³ бетона на каждый цикл. Смеситель покрыт специальной износостойкой броней.

Привод: Редуктор BONFIGLIOLI (Италия) + 2х37 кВт двигатель. Оборот валов: 24 об./мин. Гидравлическое открытие шибера выгрузки бетона. Сальниковые уплотнения валов (Германия). Автоматическая система смазки опор валов бетоносмесителя LINCOLN (Германия). Обеспечивает надежную работу валов смесителя, низкий износ сальниковых уплотнений на валах.

2

Бункера инертных материалов 4х22,5 или 2х45 м³

Стенки бункеров выполнены из высокопрочного прокатного ребристого листа. Каждый бункер имеет 2 выгрузные горловины, разгрузка осуществляется с помощью двухчелюстного пневмомеханического затвора. Бункер песка оснащен вибратором OLI (Италия).

3

Наклонный конвейер 26°

Шевронная лента, щетка очистки ленты с приводом, конвейер оснащен направляющими роликами, дорожками обслуживания, тросом аварийного отключения, конвейер имеет бортики для предотвращения просыпания материалов.

4

Дозатор для воды 0-600 кг

Оцинкованная ёмкость, оснащен тензодатчиком, загрузка воды происходит через электропневматический клапан FARBO (Италия). Для предотвращение гидродинамических ударов в момент включения насосов система оснащена расширительным баком марки DAF.

5

Дозатор цемента 0-1000 кг

Дозатор цемента имеет люк обслуживания, который дает хороший доступ к дозатору для очистки при налипании материала.

6

Дозатор химдобавок 0-25 л, два вида

Две оцинкованные емкости, позволяют дозировать независимо две химдобавки.

7

Дозатор для заполнителей 0-5000 кг

Оснащен высокоточными тензодатчиками.

8

Устройство сжатого воздуха

Компрессор HERTZ (Германия), пневматическая система, система клапанов и пневмоцилиндров.

9

Металлическая опорная конструкция

Опорные конструкции служат для установки и размещения смесителя, дозаторов, а также лестниц и платформ.

10

Электронная система взвешивания

Система из тензодатчиков и преобразователей, все контакторы SIEMENS.

11

Кабина оператора и контрольная панель

Оборудована кондиционером, системой отопления, в ней находится пульт управления и компьютерная система.

Дополнительное оборудование по желанию заказчика

12

Компьютерная система

Аппаратное оборудование пульта управления SIEMENS, Контроллер SIEMENS, Персональный компьютер и принтер DELL.

13

Шнек для цемента Ø273, 1 шт.

Шнек имеет централизованную систему смазки, от каждой промежуточной опоры шнека, установлены шланги высокого давления с выносными тавотницами.

14

Силос цемента

Несущий каркас и все части силосов изготавливаются из стали и покрываются защитным составом от коррозии. Это позволяет работать в любых климатических условиях и гарантирует их долговечность. Детали силосов изготавливаются из стали толщиной 3-4 мм.

15

Фильтр для силоса 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

16

Аксессуары для силоса 1 компл.

Сигнализаторы уровня, система аэрации, перепускной клапан.

17

Решетки над бункерами 100х100 мм, 4 шт.

Изготавливаются из прутка d16 мм и полосы S=5 мм.

18

Система загрузки инетрных материалов в бункера мобильного завода

Приемный бункер, решетка над бункером, крышка над бункером, передаточный конвейер, распределитель, конструкция и покрытие с изолированной панелью.

Дополнительное оборудование для работы в зимнее время

19

Отопление

Теплообменники в бункерах и система отопления — трубы.

20

Крышки над бункерами 4 шт.

Электродвигатель, редуктор, трос, пульт управления.

21

Фильтр смесительного блока 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

22

Обшивка 1 компл.

Металлокаркас и трехслойные панели «сэндвич» с утеплителем.

23

Тепловые центры 1,25 Гкалл

Необходимы в зимних условиях для прогрева заполнителей — песка и щебня, а также подогрева воды, используемой для затворения бетонной смеси.

2
QUICK MASTER 120 QUICK MASTER 120
Производительность в час 90 м³
Время монтажа 10 дней
Стоимость от 15 600 000 руб.

Стандартная комплектация бетонного завода

1

Двухвальный смеситель TW 3000/2000 л

Боковая броня смесителя марки HARDOX. Привод: Редуктор BONFIGLIOLI (Италия) + 2х37 кВт двигатель. Оборот валов: 24 об./мин. Гидравлическое открытие шибера выгрузки бетона. Сальниковые уплотнения валов (Германия). Автоматическая система смазки опор валов бетоносмесителя LINCOLN (Германия). Обеспечивает надежную работу валов смесителя, низкий износ сальниковых уплотнений на валах. Смеситель оснащен люком наблюдения и оцинкованными крышками обслуживания, крышки оснащены выключателями безопасности.

2

Бункера инертных материалов 4х20 м³ рядные с возможностью увеличения по желанию заказчика

Бункера инертных материалов регулируют поток материала за счет наличия двухчелюстных затворов. Раскрой и сварка стенок бункеров производится высокоточным роботом.

3

Скиповый подъёмник и ковш для инертных материалов 2,3 м³ / Наклонный конвейер 12,5 м

Система предотвращающая падение скипа. Двойная запасовка троса. Двухскоростной электродвигатель.

4

Дозатор для воды 0-600 кг

Оцинкованная емкость. Дозатор для воды оснащен системой компенсации гидроудара DAF (Германия). Оснащен системой подачи воды под давлением через форсунки.

5

Дозатор цемента 0-1400 кг

Дозатор цемента имеет люк обслуживания, который дает хороший доступ к дозатору для очистки при налипании материала.

6

Дозатор химдобавок 0-25 л, два вида

Две оцинкованные емкости, позволяют дозировать независимо две химдобавки.

7

Дозатор для заполнителей 0-5000 кг

Оснащен высокоточными тензодатчиками.

8

Устройство сжатого воздуха

Компрессор HERTZ (Германия), пневматическая система, система клапанов и поршней.

9

Металлическая опорная конструкция

Опорные конструкции служат для установки и размещения смесителя, дозаторов, а также лестниц и платформ.

10

Электронная система взвешивания

Система из тензодатчиков и преобразователей, все контакторы SIEMENS.

11

Кабина оператора и контрольная панель

Оборудована кондиционером, системой отопления, в ней находится пульт управления и компьютерная система.

Дополнительное оборудование по желанию заказчика

12

Компьютерная система

Аппаратное оборудование пульта управления SIEMENS, Контроллер SIEMENS, Персональный компьютер и принтер DELL.

13

Шнек для цемента Ø273, 1 шт.

Шнек имеет централизованную систему смазки, от каждой промежуточной опоры шнека, установлены шланги высокого давления с выносными тавотницами.

14

Силос для цемента

Несущий каркас и все части силосов изготавливаются из стали и покрываются защитным составом от коррозии. Это позволяет работать в любых климатических условиях и гарантирует их долговечность. Детали силосов изготавливаются из стали толщиной 3- 4 - мм.

15

Фильтр для силоса 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

16

Аксессуары для силоса 1 компл.

Сигнализаторы уровня, система аэрации, перепускной клапан.

17

Решетки над бункерами 100х100 мм, 4 шт.

Изготавливаются из прутка d16 мм и полосы S=5 мм.

Дополнительное оборудование для работы в зимнее время

18

Отопление

Теплообменники в бункерах и система отопления — трубы.

19

Крышки над бункерами 4 шт.

Электродвигатель, редуктор, трос, пульт управления.

20

Фильтр смесительного блока 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

21

Обшивка 1 компл.

Металлокаркас и трехслойные панели «сэндвич» с твердым утеплителем.

22

Тепловые центры 1,25 Гкалл

Необходимы в зимних условиях для прогрева заполнителей — песка и щебня, а также подогрева воды, используемой для затворения бетонной смеси.

3
ELKOMIX 120 ELKOMIX 120
Производительность в час 95–100 м³
Стоимость от 14 400 000 руб.

Стандартная комплектация бетонного завода

1

Двухвальный смеситель TW 3000/2000 л

Боковая броня смесителя марки HARDOX. Привод: Редуктор BONFIGLIOLI (Италия) + 2х37 кВт двигатель. Оборот валов: 24 об./мин. Гидравлическое открытие шибера выгрузки бетона. Сальниковые уплотнения валов (Германия). Автоматическая система смазки опор валов бетоносмесителя LINCOLN (Германия). Обеспечивает надежную работу валов смесителя, низкий износ сальниковых уплотнений на валах. Смеситель оснащен люком наблюдения и оцинкованными крышками обслуживания, крышки оснащены выключателеми безопасности.

2

Бункера инертных материалов 4х30 м³ рядные с возможностью увеличения по желанию заказчика

Бункера инертных материалов регулируют поток материала за счет наличия двухчелюстных затворов. Раскрой и сварка стенок бункеров производится высокоточным роботом.

3

Наклонный конвейер 26° или скиповый подъемник 2,3 м³

Шевронная лента, щетка очистки ленты с приводом, конвейер оснащен направляющими роликами, дорожками обслуживания, тросом аварийного отключения, конвейер имеет бортики для предотвращения просыпания материалов. Приемный бункер-накопитель аккумулирует отдозированные материалы, что сокращает процесс дозирования.

Скиповый подъемник обеспечивает подачу щебня и песка в смеситель, оснащен двухскоростным двигателем. Двойная запасовка троса и система предотвращения падения скипа делают производство надежным и безопасным.

4

Дозатор для воды 0-600 кг

Оцинкованная емкость. Дозатор для воды оснащен системой компенсации гидроудара DAF (Германия). Оснащен системой подачи воды под давлением через форсунки.

5

Дозатор цемента 0-1400 кг

Дозатор цемента имеет люк обслуживания, который дает хороший доступ к дозатору для очистки при налипании материала.

6

Дозатор химдобавок 0-25 л, два вида

Две оцинкованные емкости, позволяют дозировать независимо две химдобавки.

7

Дозатор для заполнителей 0-6000 кг

Оснащен высокоточными тензодатчиками.

8

Устройство сжатого воздуха

Компрессор HERTZ (Германия), пневматическая система, система клапанов и пневмоцилиндров.

9

Металлическая опорная конструкция

Опорные конструкции служат для установки и размещения смесителя, дозаторов, а также лестниц и платформ.

10

Электронная система взвешивания

Система из тензодатчиков и преобразователей, все контакторы SIEMENS.

11

Кабина оператора и контрольная панель

Оборудована кондиционером, системой отопления, в ней находится пульт управления и компьютерная система.

Дополнительное оборудование по желанию заказчика

12

Компьютерная система

Аппаратное оборудование пульта управления SIEMENS, Контроллер SIEMENS, Персональный компьютер и принтер DELL.

13

Шнек для цемента Ø273, 1 шт.

Шнек имеет централизованную систему смазки, от каждой промежуточной опоры шнека, установлены шланги высокого давления с выносными тавотницами.

14

Силос цемента

Несущий каркас и все части силосов изготавливаются из стали и покрываются защитным составом от коррозии. Это позволяет работать в любых климатических условиях и гарантирует их долговечность. Детали силосов изготавливаются из стали толщиной 3-4 мм.

15

Фильтр для силоса 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

16

Аксессуары для силоса 1 компл.

Сигнализаторы уровня, система аэрации, перепускной клапан.

17

Решетки над бункерами 100х100 мм, 4 шт.

Изготавливаются из прутка d16 мм и полосы S=5 мм.

Дополнительное оборудование для работы в зимнее время

18

Отопление

Теплообменники в бункерах и система отопления — трубы.

19

Крышки над бункерами 4 шт.

Электродвигатель, редуктор, трос, пульт управления.

20

Фильтр смесительного блока 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

21

Обшивка 1 компл.

Металлокаркас и трехслойные панели «сэндвич» с твердым утеплителем.

22

Тепловые центры 1,25 Гкалл

Необходимы в зимних условиях для прогрева заполнителей — песка и щебня, а также подогрева воды, используемой для затворения бетонной смеси.

4
QUICK MASTER 135 QUICK MASTER 135
Производительность в час 100–110 м³
Время монтажа 15 дней
Стоимость от 14 400 000 руб.

Стандартная комплектация бетонного завода

1

Двухвальный смеситель TW 4500/3000 л

Боковая броня смесителя марки HARDOX. Привод: Редуктор BONFIGLIOLI (Италия) + 2х55 кВт двигатель. Оборот валов: 24 об./мин. Гидравлическое открытие шибера выгрузки бетона. Сальниковые уплотнения валов (Германия). Автоматическая система смазки опор валов бетоносмесителя LINCOLN (Германия). Обеспечивает надежную работу валов смесителя, низкий износ сальниковых уплотнений на валах. Смеситель оснащен люком наблюдения и оцинкованными крышками обслуживания, крышки оснащены выключателями безопасности.

2

Бункера инертных материалов 4х20 м³ рядные с возможностью увеличения по желанию заказчика

Панели бункеров выполнены с применением технологии вертикального прессирования, что обеспечивает лучшую текучесть материала. Раскрой и сварка стенок бункеров производится высокоточным роботом.

3

Скиповый подъёмник и ковш для инертных материалов 4500 л / Наклонный конвейер 12,5 м

Система предотвращающая падение скипа. Двойная запасовка троса. Двухскоростной электродвигатель.

4

Дозатор для воды 0-900 кг

Оцинкованная емкость. Дозатор для воды оснащен системой компенсации гидроудара DAF (Германия). Оснащен системой подачи воды под давлением через форсунки.

5

Дозатор цемента 0-1700 кг

Дозатор цемента имеет люк обслуживания, который дает хороший доступ к дозатору для очистки при налипании материала.

6

Дозатор химдобавок 0-50 л, два вида

Две оцинкованные емкости, позволяют дозировать независимо две химдобавки.

7

Дозатор для заполнителей 0-5000 кг

Оснащен высокоточными тензодатчиками.

8

Устройство сжатого воздуха

Компрессор HERTZ (Германия), пневматическая система, система клапанов и поршней.

9

Металлическая опорная конструкция

Опорные конструкции служат для установки и размещения смесителя, дозаторов, а также лестниц и платформ.

10

Электронная система взвешивания

Система из тензодатчиков и преобразователей, все контакторы SIEMENS.

11

Кабина оператора и контрольная панель

Оборудована кондиционером, системой отопления, в ней находится пульт управления и компьютерная система.

Дополнительное оборудование по желанию заказчика

12

Компьютерная система

Аппаратное оборудование пульта управления SIEMENS, Контроллер SIEMENS, Персональный компьютер и принтер DELL.

13

Шнек для цемента Ø273, 1 шт.

Шнек имеет централизованную систему смазки, от каждой промежуточной опоры шнека, установлены шланги высокого давления с выносными тавотницами.

14

Склад цемента 50, 75, 100, 150, 300 или 500 т

Возможность укомлектовать завод силосами цемента необходимого объема в зависимости от потребностей и логистики Заказчика.

15

Фильтр для силоса 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

16

Аксессуары для силоса 1 компл.

Сигнализаторы уровня, система аэрации, перепускной клапан.

17

Решетки над бункерами 100х100 мм, 4 шт.

Изготавливаются из прутка d16 мм и полосы S=5 мм.

Дополнительное оборудование для работы в зимнее время

18

Отопление

Теплообменники в бункерах и система отопления — трубы.

19

Крышки над бункерами 4 шт.

Электродвигатель, редуктор, трос, пульт управления.

20

Фильтр смесительного блока 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

21

Обшивка 1 компл.

Металлокаркас и трехслойные панели «сэндвич» с твердым утеплителем.

22

Тепловые центры 1,5 Гкалл

Необходимы в зимних условиях для прогрева заполнителей — песка и щебня, а также подогрева воды, используемой для затворения бетонной смеси.

5
ELKOMIX 135 ELKOMIX 135
Производительность в час 120–135 м³
Стоимость от 15 600 000 руб.

Стандартная комплектация бетонного завода

1

Двухвальный смеситель TW 4500/3000 л

Боковая броня смесителя марки HARDOX. Привод: Редуктор BONFIGLIOLI (Италия) + 2х55 кВт двигатель. Оборот валов: 24 об./мин. Гидравлическое открытие шибера выгрузки бетона. Сальниковые уплотнения валов (Германия). Автоматическая система смазки опор валов бетоносмесителя LINCOLN (Германия). Обеспечивает надежную работу валов смесителя, низкий износ сальниковых уплотнений на валах. Смеситель оснащен люком наблюдения и оцинкованными крышками обслуживания, крышки оснащены выключателями безопасности.

2

Бункера инертных материалов 4х30 м³ рядные с возможностью увеличения по желанию заказчика

Панели бункеров выполнены с применением технологии вертикального прессирования, что обеспечивает лучшую текучесть материала. Раскрой и сварка стенок бункеров производится высокоточным роботом.

3

Наклонный конвейер 26° или скиповый подъемник 3,3 м³

Шевронная лента, щетка очистки ленты с приводом, конвейер оснащен направляющими роликами, дорожками обслуживания, тросом аварийного отключения, конвейер имеет бортики для предотвращения просыпания материалов. Приемный бункер-накопитель аккумулирует отдозированные материалы, что сокращает процесс дозирования.

Скиповый подъемник обеспечивает подачу щебня и песка в смеситель, оснащен двухскоростным двигателем. Двойная запасовка троса и система предотвращения падения скипа делают производство надежным и безопасным.

4

Дозатор для воды 0-900 кг

Оцинкованная емкость. Дозатор для воды оснащен системой компенсации гидроудара DAF (Германия). Оснащен системой подачи воды под давлением через форсунки.

5

Дозатор цемента 0-1700 кг

Дозатор цемента имеет люк обслуживания, который дает хороший доступ к дозатору для очистки при налипании материала.

6

Дозатор химдобавок 0-50 л, два вида

Две оцинкованные емкости, позволяют дозировать независимо две химдобавки.

7

Дозатор для заполнителей 0-9000 кг

Оснащен высокоточными тензодатчиками.

8

Устройство сжатого воздуха

Компрессор HERTZ (Германия), пневматическая система, система клапанов и пневмоцилиндров.

9

Металлическая опорная конструкция

Опорные конструкции служат для установки и размещения смесителя, дозаторов, а также лестниц и платформ.

10

Электронная система взвешивания

Система из тензодатчиков и преобразователей, все контакторы SIEMENS.

11

Кабина оператора и контрольная панель

Оборудована кондиционером, системой отопления, в ней находится пульт управления и компьютерная система.

Дополнительное оборудование по желанию заказчика

12

Компьютерная система

Аппаратное оборудование пульта управления SIEMENS, Контроллер SIEMENS, Персональный компьютер и принтер DELL.

13

Шнек для цемента Ø273, 1 шт.

Шнек имеет централизованную систему смазки, от каждой промежуточной опоры шнека, установлены шланги высокого давления с выносными тавотницами.

14

Склад цемента 50, 75, 100, 150, 300 или 500 т

Возможность укомлектовать завод силосами цемента необходимого объема в зависимости от потребностей и логистики Заказчика.

15

Фильтр для силоса 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

16

Аксессуары для силоса 1 компл.

Сигнализаторы уровня, система аэрации, перепускной клапан.

17

Решетки над бункерами 100х100 мм, 4 шт.

Изготавливаются из прутка d16 мм и полосы S=5 мм.

Дополнительное оборудование для работы в зимнее время

18

Отопление

Теплообменники в бункерах и система отопления — трубы.

19

Крышки над бункерами 4 шт.

Электродвигатель, редуктор, трос, пульт управления.

20

Фильтр смесительного блока 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

21

Обшивка 1 компл.

Металлокаркас и трехслойные панели «сэндвич» с твердым утеплителем.

22

Тепловые центры 1,25 Гкалл

Необходимы в зимних условиях для прогрева заполнителей — песка и щебня, а также подогрева воды, используемой для затворения бетонной смеси.

6
MOBILE MASTER 135 JAGUAR MOBILE MASTER 135 JAGUAR
Производительность в час 100–110 м³
Стоимость от 14 400 000 руб.

Стандартная комплектация бетонного завода

1

Двухвальный смеситель 4500/3000 л

Смеситель принудительного действия, идеальное расположение лопастей и скребков обеспечивает однородный замес бетона за короткое время перемешивания, объем смесителя позволяет производить 3 м³ бетона на каждый цикл. Смеситель покрыт специальной износостойкой броней.

Привод: Редуктор BONFIGLIOLI (Италия) + 2х55 кВт двигатель. Оборот валов: 24 об./мин. Гидравлическое открытие шибера выгрузки бетона. Сальниковые уплотнения валов (Германия). Автоматическая система смазки опор валов бетоносмесителя LINCOLN (Германия). Обеспечивает надежную работу валов смесителя, низкий износ сальниковых уплотнений на валах.

2

Бункера инертных материалов 4х22,5 или 2х45 м³

Стенки бункеров выполнены из высокопрочного прокатного ребристого листа. Каждый бункер имеет 2 выгрузные горловины, разгрузка осуществляется с помощью двухчелюстного пневмомеханического затвора. Бункер песка оснащен вибратором OLI (Италия).

3

Наклонный конвейер 26°

Шевронная лента, щетка очистки ленты с приводом, конвейер оснащен направляющими роликами, дорожками обслуживания, тросом аварийного отключения, конвейер имеет бортики для предотвращения просыпания материалов.

4

Дозатор для воды 0-900 кг

Оцинкованная ёмкость, оснащен тензодатчиком, загрузка воды происходит через электропневматический клапан FARBO (Италия). Для предотвращение гидродинамических ударов в момент включения насосов система оснащена расширительным баком марки DAF.

5

Дозатор цемента 0-1500 кг

Дозатор цемента имеет люк обслуживания, который дает хороший доступ к дозатору для очистки при налипании материала.

6

Дозатор химдобавок 0-50 л, два вида

Две оцинкованные емкости, позволяют дозировать независимо две химдобавки.

7

Дозатор для заполнителей 0-10000 кг

Оснащен высокоточными тензодатчиками.

8

Устройство сжатого воздуха

Компрессор HERTZ (Германия), пневматическая система, система клапанов и пневмоцилиндров.

9

Металлическая опорная конструкция

Опорные конструкции служат для установки и размещения смесителя, дозаторов, а также лестниц и платформ.

10

Электронная система взвешивания

Система из тензодатчиков и преобразователей, все контакторы SIEMENS.

11

Кабина оператора и контрольная панель

Оборудована кондиционером, системой отопления, в ней находится пульт управления и компьютерная система.

Дополнительное оборудование по желанию заказчика

12

Компьютерная система

Аппаратное оборудование пульта управления SIEMENS, Контроллер SIEMENS, Персональный компьютер и принтер DELL.

13

Шнек для цемента Ø273, 1 шт.

Шнек имеет централизованную систему смазки, от каждой промежуточной опоры шнека, установлены шланги высокого давления с выносными тавотницами.

14

Склад цемента 50, 75, 100, 150, 300 или 500 т

Возможность укомплектовать завод силосами цемента необходимого объема в зависимости от потребностей и логистики Заказчика.

15

Фильтр для силоса 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

16

Аксессуары для силоса 1 компл.

Сигнализаторы уровня, система аэрации, перепускной клапан.

17

Решетки над бункерами 100х100 мм, 4 шт.

Изготавливаются из прутка d16 мм и полосы S=5 мм.

18

Система загрузки инетрных материалов в бункера мобильного завода

Приемный бункер, решетка над бункером, крышка над бункером, передаточный конвейер, распределитель, конструкция и покрытие с изолированной панелью.

Дополнительное оборудование для работы в зимнее время

19

Отопление

Теплообменники в бункерах и система отопления — трубы.

20

Крышки над бункерами 4 шт.

Электродвигатель, редуктор, трос, пульт управления.

21

Фильтр смесительного блока 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

22

Обшивка 1 компл.

Металлокаркас и трехслойные панели «сэндвич» с утеплителем.

23

Тепловые центры 1,25 Гкалл

Необходимы в зимних условиях для прогрева заполнителей — песка и щебня, а также подогрева воды, используемой для затворения бетонной смеси.

7
MOBILE MASTER 150 ELEPHANT MOBILE MASTER 150 ELEPHANT
Производительность в час 140–145 м³
Стоимость от 16 800 000 руб.

Стандартная комплектация бетонного завода

1

Двухвальный смеситель 6750/4500 л

Смеситель принудительного действия, идеальное расположение лопастей и скребков обеспечивает однородный замес бетона за короткое время перемешивания, объем смесителя позволяет производить 4,5 м³ бетона на каждый цикл. Смеситель покрыт специальной износостойкой броней.

Привод: Редуктор BONFIGLIOLI (Италия) + 2х90 кВт двигатель. Оборот валов: 24 об./мин. Гидравлическое открытие шибера выгрузки бетона. Сальниковые уплотнения валов (Германия). Автоматическая система смазки опор валов бетоносмесителя LINCOLN (Германия). Обеспечивает надежную работу валов смесителя, низкий износ сальниковых уплотнений на валах.

2

Бункера инертных материалов 4х30 или 2х60 м³

Стенки бункеров выполнены из высокопрочного прокатного ребристого листа. Каждый бункер имеет 2 выгрузные горловины, разгрузка осуществляется с помощью двухчелюстного пневмомеханического затвора. Бункер песка оснащен вибратором OLI (Италия).

3

Наклонный конвейер 26°

Шевронная лента, щетка очистки ленты с приводом, конвейер оснащен направляющими роликами, дорожками обслуживания, тросом аварийного отключения, конвейер имеет бортики для предотвращения просыпания материалов.

4

Дозатор для воды 0-1200 кг

Оцинкованная ёмкость, оснащен тензодатчиком, загрузка воды происходит через электропневматический клапан FARBO (Италия). Для предотвращение гидродинамических ударов в момент включения насосов система оснащена расширительным баком марки DAF.

5

Дозатор цемента 0-2000 кг

Дозатор цемента имеет люк обслуживания, который дает хороший доступ к дозатору для очистки при налипании материала.

6

Дозатор химдобавок 0-50 л, два вида

Две оцинкованные емкости, позволяют дозировать независимо две химдобавки.

7

Дозатор для заполнителей 0-12000 кг

Оснащен высокоточными тензодатчиками.

8

Устройство сжатого воздуха

Компрессор HERTZ (Германия), пневматическая система, система клапанов и пневмоцилиндров.

9

Металлическая опорная конструкция

Опорные конструкции служат для установки и размещения смесителя, дозаторов, а также лестниц и платформ.

10

Электронная система взвешивания

Система из тензодатчиков и преобразователей, все контакторы SIEMENS.

11

Кабина оператора и контрольная панель

Оборудована кондиционером, системой отопления, в ней находится пульт управления и компьютерная система.

Дополнительное оборудование по желанию заказчика

12

Компьютерная система

Аппаратное оборудование пульта управления SIEMENS, Контроллер SIEMENS, Персональный компьютер и принтер DELL.

13

Шнек для цемента Ø323, 1 шт.

Шнек имеет централизованную систему смазки, от каждой промежуточной опоры шнека, установлены шланги высокого давления с выносными тавотницами.

14

Склад цемента 50, 75, 100, 150, 300 или 500 т

Возможность укомплектовать завод силосами цемента необходимого объема в зависимости от потребностей и логистики Заказчика.

15

Фильтр для силоса 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

16

Аксессуары для силоса 1 компл.

Сигнализаторы уровня, система аэрации, перепускной клапан.

17

Решетки над бункерами 100х100 мм, 4 шт.

Изготавливаются из прутка d16 мм и полосы S=5 мм.

18

Система загрузки инертных материалов в бункера

Ширина ленты 1 м³, объем приемного бункера 3 м³. Позволяет избежать трудоемкого строительства пандуса. Обладает коротким временем развертывания в рабочее положение.

Дополнительное оборудование для работы в зимнее время

19

Отопление

Теплообменники в бункерах и система отопления — трубы.

20

Крышки над бункерами 4 шт.

Электродвигатель, редуктор, трос, пульт управления.

21

Фильтр смесительного блока 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

22

Обшивка 1 компл.

Металлокаркас и трехслойные панели «сэндвич» с утеплителем.

23

Тепловые центры 1,25 Гкалл

Необходимы в зимних условиях для прогрева заполнителей — песка и щебня, а также подогрева воды, используемой для затворения бетонной смеси.

8
ELKOMIX 160 ELKOMIX 160
Производительность в час 150 м³
Стоимость от 18 000 000 руб.

Стандартная комплектация бетонного завода

1

Двухвальный смеситель 6000/4000 л

Оптимален для производства всех видов смесей, а так же для производства высокомарочного бетона с малым содержанием воды и высоким содержанием цемента. Привод: Редуктор BONFIGLIOLI (Италия) + 2х90 кВт двигатель. Гидравлическое открытие шибера выгрузки бетона. Сальниковые уплотнения валов (Германия). Автоматическая система смазки опор валов бетоносмесителя LINCOLN (Германия). Обеспечивает надежную работу валов смесителя, низкий износ сальниковых уплотнений на валах. Смеситель оснащен люком наблюдения и оцинкованными крышками обслуживания, крышки оснащены выключателями безопасности.

2

Бункера инертных материалов 4х30 м³ рядные с возможностью увеличения по желанию заказчика

Панели бункеров изготовлены из прокатного стального листа толщиной 5-6 мм. Раскрой и сварка деталей осуществляется роботом.

3

Наклонный конвейер 26°

Шевронная лента, щетка очистки ленты с приводом, конвейер оснащен направляющими роликами, дорожками обслуживания, тросом аварийного отключения, конвейер имеет бортики для предотвращения просыпания материалов. Приемный бункер-накопитель аккумулирует отдозированные материалы, что сокращает процесс дозирования.

4

Дозатор для воды 0-1000 кг

Оцинкованная емкость с системой компенсации гидроудара DAF (Германия), для регулирования давление воды в системе, позволяет увеличивать срок службы труб и соединений.

5

Дозатор цемента 0-2200 кг

Оптимален для выпуска высокомарочного бетона с высоким содержанием цемента.

6

Дозатор химдобавок 0-50 л, два вида

Две оцинкованные емкости с двумя насосами.

7

Дозатор для заполнителей 0-9000 кг

Оснащен высокоточными тензодатчиками.

8

Устройство сжатого воздуха

Компрессор HERTZ (Германия), пневматическая система, система клапанов и пневмоцилиндров.

9

Металлическая опорная конструкция

Опорные конструкции служат для установки и размещения смесителя, дозаторов, а также лестниц и платформ.

10

Электронная система взвешивания

Система из тензодатчиков и преобразователей, все контакторы SIEMENS.

11

Кабина оператора и контрольная панель

Оборудована кондиционером, системой отопления, в ней находится пульт управления и компьютерная система.

Дополнительное оборудование по желанию заказчика

12

Компьютерная система

Аппаратное оборудование пульта управления SIEMENS, Контроллер SIEMENS, Персональный компьютер и принтер DELL.

13

Шнек для цемента Ø323, 1 шт.

Шнек имеет централизованную систему смазки, от каждой промежуточной опоры шнека, установлены шланги высокого давления с выносными тавотницами.

14

Склад цемента 50, 75, 100, 150, 300 или 500 т

Возможность укомлектовать завод силосами цемента необходимого объема в зависимости от потребностей и логистики Заказчика.

15

Фильтр для силоса 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

16

Аксессуары для силоса 1 компл.

Сигнализаторы уровня, система аэрации, перепускной клапан.

17

Решетки над бункерами 100х100 мм, 4 шт.

Изготавливаются из прутка d16 мм и полосы S=5 мм.

Дополнительное оборудование для работы в зимнее время

18

Отопление

Теплообменники в бункерах и система отопления — трубы.

19

Крышки над бункерами 4 шт.

Электродвигатель, редуктор, трос, пульт управления.

20

Фильтр смесительного блока 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

21

Обшивка 1 компл.

Металлокаркас и трехслойные панели «сэндвич» с твердым утеплителем.

22

Тепловые центры 1,25 Гкалл

Необходимы в зимних условиях для прогрева заполнителей — песка и щебня, а также подогрева воды, используемой для затворения бетонной смеси.

9
ELKOMIX 180 ELKOMIX 180
Производительность в час 160 м³
Стоимость от 19 200 000 руб.

Стандартная комплектация бетонного завода

1

Двухвальный смеситель 6750/4500 л

Оптимален для производства всех видов смесей, а так же для производства высокомарочного бетона с малым содержанием воды и высоким содержанием цемента. Привод: Редуктор BONFIGLIOLI (Италия) + 2х90 кВт двигатель. Гидравлическое открытие шибера выгрузки бетона. Сальниковые уплотнения валов (Германия). Автоматическая система смазки опор валов бетоносмесителя LINCOLN (Германия). Обеспечивает надежную работу валов смесителя, низкий износ сальниковых уплотнений на валах. Смеситель оснащен люком наблюдения и оцинкованными крышками обслуживания, крышки оснащены выключателями безопасности.

2

Бункера инертных материалов 4х30 м³ рядные с возможностью увеличения по желанию заказчика

Панели бункеров изготовлены из прокатного стального листа толщиной 5-6 мм. Раскрой и сварка деталей осуществляется роботом.

3

Наклонный конвейер 26°

Шевронная лента, щетка очистки ленты с приводом, конвейер оснащен направляющими роликами, дорожками обслуживания, тросом аварийного отключения, конвейер имеет бортики для предотвращения просыпания материалов. Приемный бункер-накопитель аккумулирует отдозированные материалы, что сокращает процесс дозирования.

4

Дозатор для воды 0-1100 кг

Оцинкованная емкость с системой компенсации гидроудара DAF (Германия), для регулирования давление воды в системе, позволяет увеличивать срок службы труб и соединений.

5

Дозатор цемента 0-2500 кг

Оптимален для выпуска высокомарочного бетона с высоким содержанием цемента.

6

Дозатор химдобавок 0-50 л, два вида

Две оцинкованные емкости с двумя насосами.

7

Дозатор для заполнителей 0-9000 кг

Оснащен высокоточными тензодатчиками.

8

Устройство сжатого воздуха

Компрессор HERTZ (Германия), пневматическая система, система клапанов и пневмоцилиндров.

9

Металлическая опорная конструкция

Опорные конструкции служат для установки и размещения смесителя, дозаторов, а также лестниц и платформ.

10

Электронная система взвешивания

Система из тензодатчиков и преобразователей, все контакторы SIEMENS.

11

Кабина оператора и контрольная панель

Оборудована кондиционером, системой отопления, в ней находится пульт управления и компьютерная система.

Дополнительное оборудование по желанию заказчика

12

Компьютерная система

Аппаратное оборудование пульта управления SIEMENS, Контроллер SIEMENS, Персональный компьютер и принтер DELL.

13

Шнек для цемента Ø323, 1 шт.

Шнек имеет централизованную систему смазки, от каждой промежуточной опоры шнека, установлены шланги высокого давления с выносными тавотницами.

14

Склад цемента 50, 75, 100, 150, 300 или 500 т

Возможность укомлектовать завод силосами цемента необходимого объема в зависимости от потребностей и логистики Заказчика.

15

Фильтр для силоса 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

16

Аксессуары для силоса 1 компл.

Сигнализаторы уровня, система аэрации, перепускной клапан.

17

Решетки над бункерами 100х100 мм, 4 шт.

Изготавливаются из прутка d16 мм и полосы S=5 мм.

Дополнительное оборудование для работы в зимнее время

18

Отопление

Теплообменники в бункерах и система отопления — трубы.

19

Крышки над бункерами 4 шт.

Электродвигатель, редуктор, трос, пульт управления.

20

Фильтр смесительного блока 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

21

Обшивка 1 компл.

Металлокаркас и трехслойные панели «сэндвич» с твердым утеплителем.

22

Тепловые центры 1,25 Гкалл

Необходимы в зимних условиях для прогрева заполнителей — песка и щебня, а также подогрева воды, используемой для затворения бетонной смеси.

10
MIX MASTER 30 MIX MASTER 30
Производительность в час 30 м³
Время монтажа 1 день
Стоимость от 4 800 000 руб.

Стандартная комплектация бетонного завода

1

Бункера инертных материалов 2х5 м³

Каждый отсек бункера оснащен крышками обслуживания и вибратором для эффективной выгрузки материала.

2

Передаточный конвейер 500x4500 мм, 2 компл.

Оснащен шевронной лентой, имеет прямой привод мотор-редуктора.

3

Тарельчатый смеситель 750/500 л (0,5 м³ уплотненного бетона/цикл)

Привод: редуктор + 22 кВт электродвигатель, смеситель оборудован высокоизносостойкой броней DOMEX, перемешивающие лопасти и скребки изготовлены из специального сплава Ni-Hard твердостью 600 Бринелл, привод шибера выгрузки оборудован электро-пневматически контролируемым пневматическим цилиндром, смеситель имеет оцинкованную крышку обслуживания. Смеситель оборудован тензодатчиками для взвешивания инертных материалов внутри смесителя.

4

Дозатор цемента 300 кг

Выгрузка: Ø250 мм поворотная заслонка (WAM–Италия).

5

Водяной насос 2,2 кВт

Производительность: 22 м³/ч.

6

Дозатор для воды 0-200 кг

Загрузка: электропневматически контролируемый (FESTO–Германия) шаровой клапан. Выгрузка: Ø150 мм поворотная заслонка (WAM–Италия), водопроводная линия имеет расширительный бак 25 л для предотвращения гидравлических ударов.

7

Дозатор добавок с насосом 1x15 л

Выгрузка: электропневматически контролируемый (FESTO–Германия) шаровой клапан.

8

Компрессор Black & Decker

Электродвигатель: 2 HP, мощность: 170 л/мин., резервуар: 50 л.

9

Поддерживающие конструкции, рычаг сцепки, колесное шасси и покраска

10

Силовой шкаф и панель управления

Сенсорная панель Siemens KTP 400 является оптимальным интерфейсом для автоматизированного управления производством. Схематическое изображение, кнопки-индикаоры, весовые индикаторы предоставляют удобный интерфейс для управления в ручном режиме. Компоненты управления всех электродви-гателей (контакторы, автоматические выключатели, реле) марки Siemens.

11

Система подачи цемента из мешков

Приемный бункер для цемента с решеткой и крышкой: 1 м³, шнек цемента (Ø165x6000 мм, 4 кВт).

Дополнительное оборудование по желанию заказчика

12

Загрузочный конвейер для бетона

Конвейер используется для загрузки бетона в автобетоносмеситель. Наклон конвейера 20°, привод: редуктор + 11 кВт электродвигатель. Ровная конвейерная лента 650x12000 мм со скребком очистки, изготовленным из суспензии каучука.

11
MOBILE MASTER 30 EAGLE MOBILE MASTER 30 EAGLE
Производительность в час 25–30 м³
Стоимость от 6 840 000 руб.

Стандартная комплектация бетонного завода

1

Тарельчатый смеситель 750/500 л

Спроектирован для выпуска товарного бетона. Рычаги и лопасти оснащены специальными регулирующими пружинами, которые способны предотвратить возможные повреждения, при загрузке смесителя материалом больших фракций.

2

Бункера инертных материалов 4х10 или 2х20 м³ крестообразные

Изготовлены из гофрированного метала с ребрами жесткости. Раскрой и сварка осуществляется высокоточным роботом.

3

Наклонный конвейер 26°

Шевронная лента, щетка очистки ленты с приводом, конвейер оснащен направляющими роликами, дорожками обслуживания, тросом аварийного отключения, конвейер имеет бортики для предотвращения просыпания материалов.

4

Дозатор для воды 0-200 кг

Оцинкованная емкость. Дозатор для воды оснащен системой компенсации гидроудара DAF (Германия).

5

Дозатор цемента 300 кг

Оснащен высокоточным тензодатчиком. Шланг избыточного давления предотвращает пыление и позволяет поддерживать чистоту производства.

6

Дозатор химдобавок 0-15 л, два вида

Две оцинкованные емкости, позволяют дозировать независимо две химдобавки.

7

Дозатор для заполнителей 0-2000 кг

Оснащен высокоточными тензодатчиками.

8

Устройство сжатого воздуха

Компрессор HERTZ (Германия), пневматическая система, система клапанов и пневмоцилиндров.

9

Металлическая опорная конструкция

Опорные конструкции служат для установки и размещения смесителя, дозаторов, а также лестниц и платформ.

10

Электронная система взвешивания

Система из тензодатчиков и преобразователей, все контакторы SIEMENS.

11

Кабина оператора и контрольная панель

Оборудована кондиционером, системой отопления, в ней находится пульт управления и компьютерная система.

Дополнительное оборудование по желанию заказчика

12

Компьютерная система

Аппаратное оборудование пульта управления SIEMENS, Контроллер SIEMENS, Персональный компьютер и принтер DELL.

13

Шнек для цемента Ø165, 1 шт.

Шнек имеет централизованную систему смазки, от каждой промежуточной опоры шнека, установлены шланги высокого давления с выносными тавотницами.

14

Склад цемента 50, 75, 100 или 150 т

Возможность укомплектовать завод силосами цемента необходимого объема в зависимости от потребностей и логистики Заказчика.

15

Фильтр для силоса 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

16

Аксессуары для силоса 1 компл.

Сигнализаторы уровня, система аэрации, перепускной клапан.

17

Решетки над бункерами 100х100 мм, 4 шт.

Изготавливаются из прутка d16 мм и полосы S=5 мм.

18

Система загрузки инетрных материалов в бункера мобильного завода

Приемный бункер, решетка над бункером, крышка над бункером, передаточный конвейер, распределитель, конструкция и покрытие с изолированной панелью.

Дополнительное оборудование для работы в зимнее время

19

Отопление

Теплообменники в бункерах и система отопления — трубы.

20

Крышки над бункерами 4 шт.

Электродвигатель, редуктор, трос, пульт управления.

21

Фильтр смесительного блока 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

22

Обшивка 1 компл.

Металлокаркас и трехслойные панели «сэндвич» с утеплителем.

23

Тепловые центры 0,5 Гкалл

Необходимы в зимних условиях для прогрева заполнителей — песка и щебня, а также подогрева воды, используемой для затворения бетонной смеси.

12
QUICK MASTER 35 QUICK MASTER 35
Производительность в час 25–30 м³
Время монтажа 3 дня
Стоимость от 6 240 000 руб.

Стандартная комплектация бетонного завода

1

Тарельчатый смеситель 750/500 л

Спроектирован для выпуска товарного бетона. Рычаги и лопасти оснащены специальными регулирующими пружинами, которые способны предотвратить возможные повреждения, при загрузке смесителя материалом больших фракций.

2

Бункера инертных материалов 3х10 м³ рядные или 4х7,5 м³ секционные

Изготовлены из гофрированного метала с ребрами жесткости. Раскрой и сварка осуществляется высокоточным роботом.

3

Скиповый подъемник 0,75 м³

Обеспечивает подачу щебня и песка в смеситель, оснащен двухскоростным двигателем. Двойная запасовка троса и система предотвращения падения скипа делают производство надежным и безопасным.

4

Дозатор для воды 0-200 кг

Оцинкованная емкость. Дозатор для воды оснащен системой компенсации гидроудара DAF (Германия).

5

Дозатор цемента 300 кг

Оснащен высокоточным тензодатчиком. Шланг избыточного давления предотвращает пыление и позволяет поддерживать чистоту производства.

6

Дозатор химдобавок 0-15 л, два вида

Две оцинкованные емкости, позволяют дозировать независимо две химдобавки.

7

Дозатор для заполнителей 0-500 кг

Оснащен высокоточными тензодатчиками.

8

Устройство сжатого воздуха

Компрессор HERTZ (Германия), пневматическая система, система клапанов и поршней.

9

Металлическая опорная конструкция

Опорные конструкции служат для установки и размещения смесителя, дозаторов, а также лестниц и платформ.

10

Электронная система взвешивания

Система из тензодатчиков и преобразователей, все контакторы SIEMENS.

11

Кабина оператора и контрольная панель

Оборудована кондиционером, системой отопления, в ней находится пульт управления и компьютерная система.

Дополнительное оборудование по желанию заказчика

12

Компьютерная система

Аппаратное оборудование пульта управления SIEMENS, Контроллер SIEMENS, Персональный компьютер и принтер DELL.

13

Шнек для цемента Ø165, 1 шт.

Шнек имеет централизованную систему смазки, от каждой промежуточной опоры шнека, установлены шланги высокого давления с выносными тавотницами.

14

Склад цемента 50, 75, 100 или 150 т

Возможность укомлектовать завод силосами цемента необходимого объема в зависимости от потребностей и логистики Заказчика.

15

Фильтр для силоса 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

16

Аксессуары для силоса 1 компл.

Сигнализаторы уровня, система аэрации, перепускной клапан.

17

Решетки над бункерами 100х100 мм, 3(4) шт.

Изготавливаются из прутка d16 мм и полосы S=5 мм.

Дополнительное оборудование для работы в зимнее время

18

Отопление

Теплообменники в бункерах и система отопления — трубы.

19

Крышки над бункерами 3(4) шт.

Электродвигатель, редуктор, трос, пульт управления.

20

Фильтр смесительного блока 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

21

Обшивка 1 компл.

Металлокаркас и трехслойные панели «сэндвич» с твердым утеплителем.

22

Тепловые центры 0,25 Гкалл

Необходимы в зимних условиях для прогрева заполнителей — песка и щебня, а также подогрева воды, используемой для затворения бетонной смеси.

13
ELKOMIX 35 ELKOMIX 35
Производительность в час 25–30 м³
Стоимость от 6 840 000 руб.

Стандартная комплектация бетонного завода

1

Тарельчатый смеситель 750/500 л

Спроектирован для выпуска товарного бетона. Рычаги и лопасти оснащены специальными регулирующими пружинами, которые способны предотвратить возможные повреждения, при загрузке смесителя материалом больших фракций.

2

Бункера инертных материалов 3х20 м³ рядные с возможностью увеличения по желанию заказчика

Изготовлены из гофрированного метала с ребрами жесткости. Раскрой и сварка осуществляется высокоточным роботом.

3

Наклонный конвейер 26° или скиповый подъемник 0,75 м³

Шевронная лента, щетка очистки ленты с приводом, конвейер оснащен направляющими роликами, дорожками обслуживания, тросом аварийного отключения, конвейер имеет бортики для предотвращения просыпания материалов. Приемный бункер-накопитель аккумулирует отдозированные материалы, что сокращает процесс дозирования.

Скиповый подъемник обеспечивает подачу щебня и песка в смеситель, оснащен двухскоростным двигателем. Двойная запасовка троса и система предотвращения падения скипа делают производство надежным и безопасным.

4

Дозатор для воды 0-200 кг

Оцинкованная емкость. Дозатор для воды оснащен системой компенсации гидроудара DAF (Германия).

5

Дозатор цемента 300 кг

Оснащен высокоточным тензодатчиком. Шланг избыточного давления предотвращает пыление и позволяет поддерживать чистоту производства.

6

Дозатор химдобавок 0-15 л, два вида

Две оцинкованные емкости, позволяют дозировать независимо две химдобавки.

7

Дозатор для заполнителей 0-1500 кг

Оснащен высокоточными тензодатчиками.

8

Устройство сжатого воздуха

Компрессор HERTZ (Германия), пневматическая система, система клапанов и пневмоцилиндров.

9

Металлическая опорная конструкция

Опорные конструкции служат для установки и размещения смесителя, дозаторов, а также лестниц и платформ.

10

Электронная система взвешивания

Система из тензодатчиков и преобразователей, все контакторы SIEMENS.

11

Кабина оператора и контрольная панель

Оборудована кондиционером, системой отопления, в ней находится пульт управления и компьютерная система.

Дополнительное оборудование по желанию заказчика

12

Компьютерная система

Аппаратное оборудование пульта управления SIEMENS, Контроллер SIEMENS, Персональный компьютер и принтер DELL.

13

Шнек для цемента Ø165, 1 шт.

Шнек имеет централизованную систему смазки, от каждой промежуточной опоры шнека, установлены шланги высокого давления с выносными тавотницами.

14

Склад цемента 50, 75, 100 или 150 т

Возможность укомлектовать завод силосами цемента необходимого объема в зависимости от потребностей и логистики Заказчика.

15

Фильтр для силоса 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

16

Аксессуары для силоса 1 компл.

Сигнализаторы уровня, система аэрации, перепускной клапан.

17

Решетки над бункерами 100х100 мм, 3 шт.

Изготавливаются из прутка d16 мм и полосы S=5 мм.

Дополнительное оборудование для работы в зимнее время

18

Отопление

Теплообменники в бункерах и система отопления — трубы.

19

Крышки над бункерами 3 шт.

Электродвигатель, редуктор, трос, пульт управления.

20

Фильтр смесительного блока 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

21

Обшивка 1 компл.

Металлокаркас и трехслойные панели «сэндвич» с твердым утеплителем.

22

Тепловые центры 0,25 Гкалл

Необходимы в зимних условиях для прогрева заполнителей — песка и щебня, а также подогрева воды, используемой для затворения бетонной смеси.

14
QUICK MASTER 60 QUICK MASTER 60
Производительность в час 50–55 м³
Время монтажа 5 дней
Стоимость от 8 700 000 руб.

Стандартная комплектация бетонного завода

1

Двухвальный смеситель 1500/1000 л

Боковая броня смесителя марки HARDOX. Привод: Редуктор BREVINI (Италия) + 2х22 кВт двигатель. Гидравлическое открытие шибера выгрузки бетона. Сальниковые уплотнения валов (Германия). Автоматическая система смазки опор валов бетоносмесителя LINKOLN (Германия). Обеспечивает надежную работу валов смесителя, низкий износ сальниковых уплотнений на валах. Смеситель оснащен люком наблюдения и оцинкованными крышками обслуживания, крышки оснащены выключателями безопасности.

2

Бункера инертных материалов 3х20 м³ рядные или 4х15 м³ секционные с возможностью увеличения по желанию заказчика

Изготовлены из гофрированного метала с ребрами жесткости. Раскрой и сварка осуществляются высокоточным роботом.

3

Скиповый подъемник 1,3 м³ / Наклонный конвейер 12,5 м

Обеспечивает подачу щебня и песка в смеситель. Двойная запасовка троса и система предотвращения падения скипа делают производство надежным и безопасным.

4

Дозатор для воды 0-300 кг

Оцинкованная емкость. Дозатор для воды оснащен системой компенсации гидроудара DAF (Германия). Оснащен системой подачи воды под давлением через форсунки.

5

Дозатор цемента 0-700 кг

Оснащен высокоточным тензодатчиком. Шланг избыточного давления предотвращает пыление и позволяет поддерживать чистоту производства.

6

Дозатор химдобавок 0-25 л, два вида

Две оцинкованные емкости, позволяют дозировать независимо две химдобавки.

7

Дозатор для заполнителей 0-1500 кг

Оснащен высокоточными тензодатчиками.

8

Устройство сжатого воздуха

Компрессор HERTZ (Германия), пневматическая система, система клапанов и поршней.

9

Металлическая опорная конструкция

Опорные конструкции служат для установки и размещения смесителя, дозаторов, а также лестниц и платформ.

10

Электронная система взвешивания

Система из тензодатчиков и преобразователей, все контакторы SIEMENS.

11

Кабина оператора и контрольная панель

Оборудована кондиционером, системой отопления, в ней находится пульт управления и компьютерная система.

Дополнительное оборудование по желанию заказчика

12

Компьютерная система

Аппаратное оборудование пульта управления SIEMENS, Контроллер SIEMENS, Персональный компьютер и принтер DELL.

13

Шнек для цемента Ø220, 1 шт.

Шнек имеет централизованную систему смазки, от каждой промежуточной опоры шнека, установлены шланги высокого давления с выносными тавотницами.

14

Склад цемента 50, 75, 100 или 150 т

Возможность укомлектовать завод силосами цемента необходимого объема в зависимости от потребностей и логистики Заказчика.

15

Фильтр для силоса 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

16

Аксессуары для силоса 1 компл.

Сигнализаторы уровня, система аэрации, перепускной клапан.

17

Решетки над бункерами 100х100 мм, 3(4) шт.

Изготавливаются из прутка d16 мм и полосы S=5 мм.

Дополнительное оборудование для работы в зимнее время

18

Отопление

Теплообменники в бункерах и система отопления — трубы.

19

Крышки над бункерами 3(4) шт.

Электродвигатель, редуктор, трос, пульт управления.

20

Фильтр смесительного блока 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

21

Обшивка 1 компл.

Металлокаркас и трехслойные панели «сэндвич» с твердым утеплителем.

22

Тепловые центры 0,5 Гкалл

Необходимы в зимних условиях для прогрева заполнителей — песка и щебня, а также подогрева воды, используемой для затворения бетонной смеси.

15
ELKOMIX 60 ELKOMIX 60
Производительность в час 50–55 м³
Стоимость от 9 840 000 руб.

Стандартная комплектация бетонного завода

1

Двухвальный смеситель 1500/1000 л

Боковая броня смесителя марки HARDOX. Привод: Редуктор BREVINI (Италия) + 2х22 кВт двигатель. Гидравлическое открытие шибера выгрузки бетона. Сальниковые уплотнения валов (Германия). Автоматическая система смазки опор валов бетоносмесителя LINCOLN (Германия). Обеспечивает надежную работу валов смесителя, низкий износ сальниковых уплотнений на валах. Смеситель оснащен люком наблюдения и оцинкованными крышками обслуживания, крышки оснащены выключателеми безопасности.

2

Бункера инертных материалов 4х30 м³ рядные с возможностью увеличения по желанию заказчика

Изготовлены из гофрированного метала с ребрами жесткости. Раскрой и сварка осуществляется высокоточным роботом.

3

Наклонный конвейер 26° или скиповый подъемник 1,3 м³

Шевронная лента, щетка очистки ленты с приводом, конвейер оснащен направляющими роликами, дорожками обслуживания, тросом аварийного отключения, конвейер имеет бортики для предотвращения просыпания материалов. Приемный бункер-накопитель аккумулирует отдозированные материалы, что сокращает процесс дозирования.

Скиповый подъемник обеспечивает подачу щебня и песка в смеситель, оснащен двухскоростным двигателем. Двойная запасовка троса и система предотвращения падения скипа делают производство надежным и безопасным.

4

Дозатор для воды 0-300 кг

Оцинкованная емкость. Дозатор для воды оснащен системой компенсации гидроудара DAF (Германия). Оснащен системой подачи воды под давлением через форсунки.

5

Дозатор цемента 0-700 кг

Шарнирное соединение тензодатчиков позволяет достигнуть точной дозировки; шланг-компенсатор (Германия) избыточного давления. Выгрузка цемента в смеситель осуществляется с помощью двух электропневматических поворотных заслонок. Дозатор цемента оснащен вибратором OLI (Италия).

6

Дозатор химдобавок 0-25 л, два вида

Две оцинкованные емкости, позволяют дозировать независимо две химдобавки.

7

Дозатор для заполнителей 0-2500 кг

Оснащен высокоточными тензодатчиками.

8

Устройство сжатого воздуха

Компрессор HERTZ (Германия), пневматическая система, система клапанов и пневмоцилиндров.

9

Металлическая опорная конструкция

Опорные конструкции служат для установки и размещения смесителя, дозаторов, а также лестниц и платформ.

10

Электронная система взвешивания

Система из тензодатчиков и преобразователей, все контакторы SIEMENS.

11

Кабина оператора и контрольная панель

Оборудована кондиционером, системой отопления, в ней находится пульт управления и компьютерная система.

Дополнительное оборудование по желанию заказчика

12

Компьютерная система

Аппаратное оборудование пульта управления SIEMENS, Контроллер SIEMENS, Персональный компьютер и принтер DELL.

13

Шнек для цемента Ø200, 1 шт.

Шнек имеет централизованную систему смазки, от каждой промежуточной опоры шнека, установлены шланги высокого давления с выносными тавотницами.

14

Склад цемента 50, 75, 100 или 150 т

Возможность укомлектовать завод силосами для цемента необходимого объема в зависимости от потребностей и логистики Заказчика.

15

Фильтр для силоса 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

16

Аксессуары для силоса 1 компл.

Сигнализаторы уровня, система аэрации, перепускной клапан.

17

Решетки над бункерами 100х100 мм, 4 шт.

Изготавливаются из прутка d16 мм и полосы S=5 мм.

Дополнительное оборудование для работы в зимнее время

18

Отопление

Теплообменники в бункерах и система отопления — трубы.

19

Крышки над бункерами 4 шт.

Электродвигатель, редуктор, трос, пульт управления.

20

Фильтр смесительного блока 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

21

Обшивка 1 компл.

Металлокаркас и трехслойные панели «сэндвич» с твердым утеплителем.

22

Тепловые центры 0,75 Гкалл

Необходимы в зимних условиях для прогрева заполнителей — песка и щебня, а также подогрева воды, используемой для затворения бетонной смеси.

16
MOBILE MASTER 60 BEAR MOBILE MASTER 60 BEAR
Производительность в час 50–55 м³
Стоимость от 10 200 000 руб.

Стандартная комплектация бетонного завода

1

Тарельчатый смеситель 1500/1000 л

Смеситель принудительного действия, идеальное расположение лопастей и скребков обеспечивает однородный замес бетона за короткое время перемешивания, объем смесителя позволяет производить 1 м³ бетона на каждый цикл.

2

Бункера инертных материалов 4х13,5 или 2х30 м³ крестообразные

Изготовлены из гофрированного метала с ребрами жесткости. Раскрой и сварка осуществляется высокоточным роботом.

3

Наклонный конвейер 26°

Шевронная лента, щетка очистки ленты с приводом, конвейер оснащен направляющими роликами, дорожками обслуживания, тросом аварийного отключения, конвейер имеет бортики для предотвращения просыпания материалов.

4

Дозатор для воды 0-300 кг

Оцинкованная емкость. Дозатор для воды оснащен системой компенсации гидроудара DAF (Германия). Оснащен системой подачи воды под давлением через форсунки.

5

Дозатор цемента 0-500 кг

Шарнирное соединение тензодатчиков позволяет достигнуть точной дозировки; шланг-компенсатор (Германия) избыточного давления. Выгрузка цемента в смеситель осуществляется с помощью двух электропневматических поворотных заслонок. Дозатор цемента оснащен вибратором OLI (Италия).

6

Дозатор химдобавок 0-25 л, два вида

Две оцинкованные емкости, позволяют дозировать независимо две химдобавки.

7

Дозатор для заполнителей 0-3000 кг

Оснащен высокоточными тензодатчиками.

8

Встроенный силос цемента 30 т

Оснащен 2 шнеками диаметром 220 мм.

9

Устройство сжатого воздуха

Компрессор HERTZ (Германия), пневматическая система, система клапанов и пневмоцилиндров.

10

Металлическая опорная конструкция

Опорные конструкции служат для установки и размещения смесителя, дозаторов, а также лестниц и платформ.

11

Электронная система взвешивания

Система из тензодатчиков и преобразователей, все контакторы SIEMENS.

12

Кабина оператора и контрольная панель

Оборудована кондиционером, системой отопления, в ней находится пульт управления и компьютерная система.

Дополнительное оборудование по желанию заказчика

13

Компьютерная система

Аппаратное оборудование пульта управления SIEMENS, Контроллер SIEMENS, Персональный компьютер и принтер DELL.

14

Шнек для цемента Ø220, 1 шт.

Шнек имеет централизованную систему смазки, от каждой промежуточной опоры шнека, установлены шланги высокого давления с выносными тавотницами.

15

Склад цемента 50, 75, 100 или 150 т

Возможность укомплектовать завод силосами цемента необходимого объема в зависимости от потребностей и логистики Заказчика.

16

Фильтр для силоса 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

17

Аксессуары для силоса 1 компл.

Сигнализаторы уровня, система аэрации, перепускной клапан.

18

Решетки над бункерами 100х100 мм, 4 шт.

Изготавливаются из прутка d16 мм и полосы S=5 мм.

19

Система загрузки инетрных материалов в бункера мобильного завода

Приемный бункер, решетка над бункером, крышка над бункером, передаточный конвейер, распределитель, конструкция и покрытие с изолированной панелью.

Дополнительное оборудование для работы в зимнее время

20

Отопление

Теплообменники в бункерах и система отопления — трубы.

21

Крышки над бункерами 4 шт.

Электродвигатель, редуктор, трос, пульт управления.

22

Фильтр смесительного блока 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

23

Обшивка 1 компл.

Металлокаркас и трехслойные панели «сэндвич» с утеплителем.

24

Тепловые центры 0,75 Гкалл

Необходимы в зимних условиях для прогрева заполнителей — песка и щебня, а также подогрева воды, используемой для затворения бетонной смеси.

17
MOBILE MASTER 60 PANTHERA MOBILE MASTER 60 PANTHERA
Производительность в час 50–55 м³
Стоимость от 11 640 000 руб.

Стандартная комплектация бетонного завода

1

Двухвальный смеситель 1500/1000 л

Оптимален для производства всех видов смесей, а так же для производства высокомарочного бетона с малым содержанием воды и высоким содержанием цемента. Привод: Редуктор BREVINI (Италия) + 2х22 кВт двигатель. Гидравлическое открытие шибера выгрузки бетона. Сальниковые уплотнения валов (Германия).

2

Бункера инертных материалов 4х13,5 или 2х30 м³ крестообразные

Изготовлены из гофрированного метала с ребрами жесткости. Раскрой и сварка осуществляется высокоточным роботом.

3

Наклонный конвейер 26°

Шевронная лента, щетка очистки ленты с приводом, конвейер оснащен направляющими роликами, дорожками обслуживания, тросом аварийного отключения, конвейер имеет бортики для предотвращения просыпания материалов.

4

Дозатор для воды 0-300 кг

Оцинкованная емкость. Дозатор для воды оснащен системой компенсации гидроудара DAF (Германия). Оснащен системой подачи воды под давлением через форсунки.

5

Дозатор цемента 0-500 кг

Шарнирное соединение тензодатчиков позволяет достигнуть точной дозировки; шланг-компенсатор (Германия) избыточного давления. Выгрузка цемента в смеситель осуществляется с помощью двух электропневматических поворотных заслонок. Дозатор цемента оснащен вибратором OLI (Италия).

6

Дозатор химдобавок 0-25 л, два вида

Две оцинкованные емкости, позволяют дозировать независимо две химдобавки.

7

Дозатор для заполнителей 0-3000 кг

Оснащен высокоточными тензодатчиками.

8

Устройство сжатого воздуха

Компрессор HERTZ (Германия), пневматическая система, система клапанов и пневмоцилиндров.

9

Металлическая опорная конструкция

Опорные конструкции служат для установки и размещения смесителя, дозаторов, а также лестниц и платформ.

10

Электронная система взвешивания

Система из тензодатчиков и преобразователей, все контакторы SIEMENS.

11

Кабина оператора и контрольная панель

Оборудована кондиционером, системой отопления, в ней находится пульт управления и компьютерная система.

Дополнительное оборудование по желанию заказчика

12

Компьютерная система

Аппаратное оборудование пульта управления SIEMENS, Контроллер SIEMENS, Персональный компьютер и принтер DELL.

13

Шнек для цемента Ø220, 1 шт.

Шнек имеет централизованную систему смазки, от каждой промежуточной опоры шнека, установлены шланги высокого давления с выносными тавотницами.

14

Склад цемента 50, 75, 100 или 150 т

Возможность укомплектовать завод силосами цемента необходимого объема в зависимости от потребностей и логистики Заказчика.

15

Фильтр для силоса 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

16

Аксессуары для силоса 1 компл.

Сигнализаторы уровня, система аэрации, перепускной клапан.

17

Решетки над бункерами 100х100 мм, 4 шт.

Изготавливаются из прутка d16 мм и полосы S=5 мм.

18

Система загрузки инетрных материалов в бункера мобильного завода

Приемный бункер, решетка над бункером, крышка над бункером, передаточный конвейер, распределитель, конструкция и покрытие с изолированной панелью.

Дополнительное оборудование для работы в зимнее время

19

Отопление

Теплообменники в бункерах и система отопления — трубы.

20

Крышки над бункерами 4 шт.

Электродвигатель, редуктор, трос, пульт управления.

21

Фильтр смесительного блока 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

22

Обшивка 1 компл.

Металлокаркас и трехслойные панели «сэндвич» с утеплителем.

23

Тепловые центры 0,75 Гкалл

Необходимы в зимних условиях для прогрева заполнителей — песка и щебня, а также подогрева воды, используемой для затворения бетонной смеси.

18
MOBILE MASTER 60 PEGASUS MOBILE MASTER 60 PEGASUS
Производительность в час 50–55 м³
Стоимость от 10 320 000 руб.

Стандартная комплектация бетонного завода

1

Тарельчатый смеситель 1500/1000 л

Смеситель принудительного действия, идеальное расположение лопастей и скребков обеспечивает однородный замес бетона за короткое время перемешивания, объем смесителя позволяет производить 1 м³ бетона на каждый цикл.

2

Бункера инертных материалов 4х13,5 или 2х30 м³ крестообразные

Изготовлены из гофрированного метала с ребрами жесткости. Раскрой и сварка осуществляется высокоточным роботом.

3

Наклонный конвейер 26°

Шевронная лента, щетка очистки ленты с приводом, конвейер оснащен направляющими роликами, дорожками обслуживания, тросом аварийного отключения, конвейер имеет бортики для предотвращения просыпания материалов.

4

Дозатор для воды 0-300 кг

Оцинкованная емкость. Дозатор для воды оснащен системой компенсации гидроудара DAF (Германия). Оснащен системой подачи воды под давлением через форсунки.

5

Дозатор цемента 0-500 кг

Шарнирное соединение тензодатчиков позволяет достигнуть точной дозировки; шланг-компенсатор (Германия) избыточного давления. Выгрузка цемента в смеситель осуществляется с помощью двух электропневматических поворотных заслонок. Дозатор цемента оснащен вибратором OLI (Италия).

6

Дозатор химдобавок 0-25 л, два вида

Две оцинкованные емкости, позволяют дозировать независимо две химдобавки.

7

Дозатор для заполнителей 0-3000 кг

Оснащен высокоточными тензодатчиками.

8

Устройство сжатого воздуха

Компрессор HERTZ (Германия), пневматическая система, система клапанов и пневмоцилиндров.

9

Металлическая опорная конструкция

Опорные конструкции служат для установки и размещения смесителя, дозаторов, а также лестниц и платформ.

10

Электронная система взвешивания

Система из тензодатчиков и преобразователей, все контакторы SIEMENS.

11

Кабина оператора и контрольная панель

Оборудована кондиционером, системой отопления, в ней находится пульт управления и компьютерная система.

Дополнительное оборудование по желанию заказчика

12

Компьютерная система

Аппаратное оборудование пульта управления SIEMENS, Контроллер SIEMENS, Персональный компьютер и принтер DELL.

13

Шнек для цемента Ø220, 1 шт.

Шнек имеет централизованную систему смазки, от каждой промежуточной опоры шнека, установлены шланги высокого давления с выносными тавотницами.

14

Склад цемента 50, 75, 100 или 150 т

Возможность укомплектовать завод силосами цемента необходимого объема в зависимости от потребностей и логистики Заказчика.

15

Фильтр для силоса 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

16

Аксессуары для силоса 1 компл.

Сигнализаторы уровня, система аэрации, перепускной клапан.

17

Решетки над бункерами 100х100 мм, 4 шт.

Изготавливаются из прутка d16 мм и полосы S=5 мм.

18

Система загрузки инетрных материалов в бункера мобильного завода

Приемный бункер, решетка над бункером, крышка над бункером, передаточный конвейер, распределитель, конструкция и покрытие с изолированной панелью.

Дополнительное оборудование для работы в зимнее время

19

Отопление

Теплообменники в бункерах и система отопления — трубы.

20

Крышки над бункерами 4 шт.

Электродвигатель, редуктор, трос, пульт управления.

21

Фильтр смесительного блока 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

22

Обшивка 1 компл.

Металлокаркас и трехслойные панели «сэндвич» с утеплителем.

23

Тепловые центры 0,75 Гкалл

Необходимы в зимних условиях для прогрева заполнителей — песка и щебня, а также подогрева воды, используемой для затворения бетонной смеси.

19
QUICK MASTER 90 QUICK MASTER 90
Производительность в час 75–80 м³
Время монтажа 7 дней
Стоимость от 13 200 000 руб.

Стандартная комплектация бетонного завода

1

Двухвальный смеситель TW 2250/1500 л

Боковая броня смесителя марки HARDOX. Привод: Редуктор BONFIGLIOLI (Италия) + 2х37 кВт двигатель. Оборот валов: 24 об./мин. Гидравлическое открытие шибера выгрузки бетона. Сальниковые уплотнения валов (Германия). Автоматическая система смазки опор валов бетоносмесителя LINCOLN (Германия). Обеспечивает надежную работу валов смесителя, низкий износ сальниковых уплотнений на валах. Смеситель оснащен люком наблюдения и оцинкованными крышками обслуживания, крышки оснащены выключателями безопасности.

2

Бункера инертных материалов 4х20 м³

Секционные бункера изготовлены из гофрированного металла с ребрами жесткости. Раскрой и сварка производится высокоточными роботами.

3

Конвейер с гофробортовой лентой / Наклонный конвейер 12,5 м

Подача инертных материалов в смеситель осуществляется с помощью гофробортовой ленты. Конвейер оснащен приемным лотком для стряхивания инертных при обратном ходе гофробортовой ленты.

4

Дозатор для воды 0-600 кг

Оцинкованная емкость. Дозатор для воды оснащен системой компенсации гидроудара DAF (Германия). Оснащен системой подачи воды под давлением через форсунки.

5

Дозатор цемента 0-1000 кг

Дозатор цемента имеет люк обслуживания, который дает хороший доступ к дозатору для очистки при налипании материала.

6

Дозатор химдобавок 0-25 л, два вида

Две оцинкованные емкости, позволяют дозировать независимо две химдобавки.

7

Дозатор для заполнителей 0-3000 кг

Оснащен высокоточными тензодатчиками.

8

Устройство сжатого воздуха

Компрессор HERTZ (Германия), пневматическая система, система клапанов и поршней.

9

Металлическая опорная конструкция

Опорные конструкции служат для установки и размещения смесителя, дозаторов, а также лестниц и платформ.

10

Электронная система взвешивания

Система из тензодатчиков и преобразователей, все контакторы SIEMENS.

11

Кабина оператора и контрольная панель

Оборудована кондиционером, системой отопления, в ней находится пульт управления и компьютерная система.

Дополнительное оборудование по желанию заказчика

12

Компьютерная система

Аппаратное оборудование пульта управления SIEMENS, Контроллер SIEMENS, Персональный компьютер и принтер DELL.

13

Шнек для цемента Ø273, 1 шт.

Шнек имеет централизованную систему смазки, от каждой промежуточной опоры шнека, установлены шланги высокого давления с выносными тавотницами.

14

Склад цемента 50, 75, 100 или 150 т

Возможность укомплектовать завод силосами цемента необходимого объема в зависимости от потребностей и логистики Заказчика.

15

Фильтр для силоса 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

16

Аксессуары для силоса 1 компл.

Сигнализаторы уровня, система аэрации, перепускной клапан.

17

Решетки над бункерами 100х100 мм, 4 шт.

Изготавливаются из прутка d16 мм и полосы S=5 мм.

Дополнительное оборудование для работы в зимнее время

18

Отопление

Теплообменники в бункерах и система отопления — трубы.

19

Крышки над бункерами 2(4) шт.

Электродвигатель, редуктор, трос, пульт управления.

20

Фильтр смесительного блока 1 шт.

Основан на системе реактивного импульса. Автоматическая пневмоочистка.

21

Обшивка 1 компл.

Металлокаркас и трехслойные панели «сэндвич» с твердым утеплителем.

22

Тепловые центры 0,75 Гкалл

Необходимы в зимних условиях для прогрева заполнителей — песка и щебня, а также подогрева воды, используемой для затворения бетонной смеси.

Лизинг и другие схемы финансирования

Отделы продаж бетонных заводов и оборудования

Россия

Москва 143000, Одинцово, Можайское шоссе, д. 55, офис 7, тел. +7 (495) 544-45-22
Санкт-Петербург 196240, ул. Кубинская, д. 75, корпус 1, литера А, офис 207, тел. +7 (812) 414-92-80
Самара Самарская обл., Красноярский р-н, 3й км а/д п. Волжский-п. Береза, промплощадка ООО "ЭЛКОН" +7 (846) 321-00-11
Екатеринбург 620075, ул. Малышева д.51 офис 11/01 (бизнес-центр «Высоцкий»), тел. +7 (343) 378-41-18
Краснодар 350000, ул.Ивана Кияшко 10 оф 4, тел. +7 (987) 950-11-11
Хабаровск ул. Дзержинского, д. 6, тел. +7 (914) 339-20-10

Казахстан

Астана, переулок 156, д. 11, офис 210, тел/факс: +7 (7172) 52-60-47

Турция

Стамбул, Фабрика ELKON A.S.

Этот сайт сделали и продвигаем мы.
© 2003–2023 Элкон — мобильные бетонные заводы, БСУ, РБУ (бетонно растворный узел) в России и СНГ. Все права защищены.

Бетонные заводы, Растворные бетонные узлы, Бетоносмесительные установки, Мини бетонные заводы, Мобильные бетонные заводы, Стационарные бетонные заводы, Силосы цемента, Вибропрессы, Грунтосмесительные узлы

Регионы: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Киров (Кировская область), Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Самара, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск

Хотите купить готовый ? «ЭЛКОН» производит бетоносмесительное оборудование, бетононасосы, РБУ на заказ. Отличные цены на растворные и растворобетонные узлы! Доставка мобильных и передвижных по России и в СНГ. Установка мини по производству бетона «под ключ». Гарантия. Как выпускать качественный товарный и ГОСТ бетонный раствор? Мы предлагаем Вам приобрести у нас собственный завод по производству бетона с лабораторией. Наши заводы – это отлаженная система оборудования, соответствующая самым высоким требованиям заказчиков. Мы предоставляем все необходимое для их работы с щебнем, песком и цементом, а также готовой смесью. Если Вы хотите иметь надежный мини завод на колесах (шасси) на базе автомобиля, который обеспечит качество и высокую производительность – обращайтесь к нам по телефонам или по адресам офисов в СПб и Екб.

Закажите звонок

Мы перезвоним Вам в течение 15 минут!


Согласен с условиями обработки персональных данных

Оставьте заявку





Согласен с условиями обработки персональных данных

Узнайте стоимость


Согласен с условиями обработки персональных данных

Задайте вопрос


Согласен с условиями обработки персональных данных

Получить сервисную политику

Согласен с условиями обработки персональных данных

Форма подписки

Согласен с условиями обработки персональных данных

Заявка на перепродажу завода

Фотографии завода


Согласен с условиями обработки персональных данных

Оставьте заявку на кредит





Клиент СББОЛ
Я клиент СББОЛ
Я не клиент Сбербанка

Согласен с условиями обработки персональных данных

Заявка успешно отправлена!

Спасибо за заказ.
Наш офис начинает работу в 9:00.
До 11:00 мы свяжемся с вами.

Заявка успешно отправлена!

Теплогенератор Thermojet - оптимальное решение для отопления вашего бетонного производства

Мощность:
0,5 – 1,5 МВт
Топливо:
Газ или Дизтопливо
Исполнение:
В контейнере, на платформе, на раме
КПД:
99%
Подробнее
лето
зима