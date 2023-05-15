Бетонные заводы в Москве

ЭЛКОН — ведущий европейский производитель строительных машин и механизмов. Производственная мощность фабрики Elkon составляет 500 заводов в год. Elkon производит стационарные и мобильные бетонные заводы, бетоносмесители и бетоносмесительные установки БСУ, растворо-бетонные узлы РБУ и другое бетонное и бетоносмесительное оборудование, осуществляет продажу бетонных заводов с доставкой по России и СНГ.

Компания «ЭЛКОН» осуществляет продажу бетонных заводов с 1975 года. Основу продукции составляют стационарные и мобильные бетонные заводы, бетоносмесители, растворные узлы и дополнительное оборудование к бетоносмесительным заводам.

Представлен большой выбор бетоносмесительных заводов различных размеров и мощности: от башенных бетонных заводов ELKON TOWER до бетонных мини заводов. Кроме того, мы предлагаем бетонное оборудование для выгрузки, промывки и сортировки инертных материалов в широком ассортименте, бетоносмесительные установки (БСУ), растворо-бетонные узлы (РБУ) и т. д. Стационарные и мобильные бетонные заводы предлагаются с доставкой по России и СНГ.

ELKON с 2005 года является лидером продаж бетонных заводов в России. Бетонные заводы и бетоносмесители поставляются «под ключ»: монтаж без привлечения специалистов покупателя, обучение персонала, гарантийное и сервисное обслуживание бетоносмесительных установок и заводов. Репутация ELKON позволяет нашим партнерам уверенно строить самые грандиозные планы.